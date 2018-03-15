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В преддверии выборов в РФ ООН напомнила странам о резолюциях против признания Крыма

Международная панорама
15 марта, 21:20 UTC+3 ООН ООН 15, марта. /ТАСС

Во всемирной организации добавили, что дадут оценку выборам, но только после того, как они состоятся

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ООН, 15 марта. /ТАСС/. ООН в преддверии президентских выборов в России напомнила государствам о принятых Генеральной Ассамблеей резолюциях с призывом не признавать Крым частью РФ. Как заявил в четверг журналистам официальный представитель генсека ООН Фархан Хак, в руководстве организации "придерживаются и следуют этим резолюциям".

Его высказывания прозвучали в ответ на просьбу украинской журналистки прокомментировать российские выборы, которые пройдут на территории Крыма. "Что касается вопроса Крыма, то мы хотели бы напомнить всем государствам, что Генеральная Ассамблея высказалась на этот счет", - сказал он. Говоря о выборах президента России, которые запланированы на 18 марта, Хак отметил, что ООН оценит их после того, как они состоятся.

В четверг в Нью-Йорке пройдет неформальное заседание по Крыму с участием членов Совета Безопасности ООН, инициированное Великобританией, Польшей, Соединенными Штатами и Швецией. На встрече ожидаются выступления заместителя главы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркал и представитель организации "Всемирный конгресс крымских татар" Айла Баккалли.

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