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Савченко в очередной раз заявила о президентских амбициях

Международная панорама
15 марта, 23:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, марта. /ТАСС

В частности, депутат Рады сообщила, что будет принимать участие в выборах президента Украины в 2019 году

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КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко в очередной раз подтвердила, что в следующем году будет принимать участие в президентской гонке. Об этом она сказала в четверг в эфире телеканала Newsone.

"Да", - ответила она на вопрос ведущего о том, будет ли принимать участие в выборах 2019 году в качестве кандидата в президенты Украины.

Савченко неоднократно заявляла о своем намерении баллотироваться на пост главы государства. Кроме того, 27 июля 2017 года она отмечала, что уже собирает деньги на президентскую кампанию. Также Савченко говорила, что ее политическая сила "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет принимать участие в парламентских выборах. Следующие президентские выборы назначены на Украине на март 2019 года, паралментские - на октябрь того же года.

15 марта Генеральная прокуратура внесла в Раду представление на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности и на предоставление разрешения привлечь ее к уголовной ответственности. Генпрокурор Юрий Луценко рассказал доказательствах, которые подтверждают, что Савченко планировала, вербовала и давала указания о том, как провести террористический акт в зале Верховной рады. Лидер партии "Движение новых сил", бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили предположил, что таким образом украинская власть пытается в преддверии выборов устранить депутата с политической арены.

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Персоны
Луценко, Юрий Витальевич Саакашвили, Михаил Николаевич
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