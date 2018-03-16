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Тимошенко наняла бывшего советника Трампа для лоббирования своих интересов в США

Международная панорама
16 марта, 2:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

По информации агентства Bloomberg, такие услуги обойдутся лидеру партии "Батькивщина" в $65 тыс. в месяц

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Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

ТАСС, 16 марта. Экс-премьер Украины, лидер крупнейшей в стране партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко наняла для лоббирования своих интересов в США Барри Беннета, бывшего советника избирательной кампании президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

Компания Беннета Avenue Strategies Global LLC будет от имени Юлии Тимошенко оказывать услуги по связям с общественностью и государственными деятелями, проработает стратегию и проконсультирует ее по вопросам контактов с администрацией Трампа и Конгрессом. Кроме того, фирма помогает организовывать поездки Тимошенко в США и ее встречи с представителями власти. Такие услуги, пишет агентство, обойдутся экс-премьеру в $65 тыс. в месяц.

При этом отмечается, что услуги оказываются Тимошенко лично, в случае же если она планирует начать избирательную кампанию, то фирма обязана будет указать ее партию в качестве заказчика.

Согласно опросам, глава "Батькивщины" давно находится в числе тех, кого украинцы видят будущим президентом страны, а проведенное в декабре Киевским международным институтом социологии исследование показало, что ее рейтинг выше, чем у действующего президента Петра Порошенко. При этом сама Тимошенко напрямую заявляла, что намерена в 2019 году баллотироваться в президенты.

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