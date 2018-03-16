Глава Пентагона обвинил Иран в попытках повлиять на исход выборов в Ираке

ТАСС, 16 марта. Министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил в четверг Иран в попытках оказать влияние на исход запланированных на май парламентских выборов в Ираке. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы располагаем тревожными свидетельствами того, что Иран пытается повлиять, используя деньги, на [результаты] выборов в Ираке. Эти средства используются в целях оказания влияния на кандидатов и голоса", - сказал Мэттис журналистам. "Мы полагаем, что эта сумма не является незначительной. Мы также считаем, что это крайне бесполезно", - добавил он.

В четверг на регулярном брифинге в Пентагоне представитель этого ведомства Дана Уайт сообщила, что Мэттис отправляется на текущей неделе в поездку по Ближнему Востоку, в ходе которой посетит Оман, Афганистан и Бахрейн.

Выборы в Совет представителей (парламент) Ирака запланированы на 12 мая. Согласно данным Высшей независимой избирательной комиссии, свои кандидатуры для участия в выборах выдвинули около 7 тыс. человек.

Правом голоса из 36-миллионного населения страны обладают 24 млн человек. В Совет представителей избираются кандидаты от 18 провинций страны, в том числе курдской автономии. Агитационная кампания официально начнется 10 апреля.