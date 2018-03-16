Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Пентагона обвинил Иран в попытках повлиять на исход выборов в Ираке

Международная панорама
16 марта, 3:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Тегеран использует для этого финансовый ресурс

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 марта. Министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил в четверг Иран в попытках оказать влияние на исход запланированных на май парламентских выборов в Ираке. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Мы располагаем тревожными свидетельствами того, что Иран пытается повлиять, используя деньги, на [результаты] выборов в Ираке. Эти средства используются в целях оказания влияния на кандидатов и голоса", - сказал Мэттис журналистам. "Мы полагаем, что эта сумма не является незначительной. Мы также считаем, что это крайне бесполезно", - добавил он.

В четверг на регулярном брифинге в Пентагоне представитель этого ведомства Дана Уайт сообщила, что Мэттис отправляется на текущей неделе в поездку по Ближнему Востоку, в ходе которой посетит Оман, Афганистан и Бахрейн.

Выборы в Совет представителей (парламент) Ирака запланированы на 12 мая. Согласно данным Высшей независимой избирательной комиссии, свои кандидатуры для участия в выборах выдвинули около 7 тыс. человек.

Правом голоса из 36-миллионного населения страны обладают 24 млн человек. В Совет представителей избираются кандидаты от 18 провинций страны, в том числе курдской автономии. Агитационная кампания официально начнется 10 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэттис, Джеймс
Страны
США Оман Иран Ирак Бахрейн Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, было помещено в чемодан его дочери
4
Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
5
Биография Олега Табакова
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама