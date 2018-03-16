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Порошенко поручил подготовить поправки к конституции о стремлении Украины в ЕС и НАТО

Международная панорама
16 марта, 18:00 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, марта. /ТАСС

В 2017 году украинский парламент принял закон, согласно которому членство Украины в НАТО определено как один из приоритетов внешней политики государства

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Украины в соответствии с распоряжением президента Петра Порошенко начали подготовку проекта поправок к конституции, согласно которому в документе будут закреплены евроатлантические устремления страны. Об этом в пятницу сообщил глава украинского государства.

"Я, кстати, уже дал распоряжение готовить проект поправок к конституции, который на уровне основного закона закрепит наше стремление вступить в НАТО и ЕС", - заявил Порошенко на пресс-конференции в Краматорске, которую транслировал канал "112 Украина".

Президент подчеркнул, что Украина продолжит "настаивать на утверждении Плана действий [для вступления в НАТО]".

Ранее он заявил, что поддерживает идею зафиксировать стремления страны в НАТО и ЕС в преамбуле конституции. По утверждению президента, "обе идеи являются консолидирующими в обществе" и найдут широкую поддержку среди народа.

В 2017 году украинский парламент принял закон, согласно которому членство Украины в НАТО определено как один из приоритетов внешней политики государства. Кроме того, курс на членство в альянсе прописан в законах "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины".

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