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После инцидента с Савченко в Раде решили запретить депутатам приносить оружие

Международная панорама
16 марта, 18:17 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, марта. /ТАСС

Ранее депутат Рады рассказала, что пришла в зал заседаний с наградным оружием

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КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Депутатов Верховной рады обяжут сдавать оружие при входе в здание парламента. Об этом сообщил член регламентного комитета Владимир Арешонков после встречи с спикером парламента Андреем Парубием.

"Народные депутаты могут проносить оружие в сессионный зал, - признал он. - Я абсолютно уверен, что они все адекватные люди, получили оружие законным способом. Но нужно учитывать разные настроения, в том числе психологические моменты".

По словам Арешонкова, которые приводит информационный портал "Лига.нет", в настоящее время при входе в парламент депутаты обязаны проходить через металлодетектор. Однако даже при его срабатывании на что-то металлическое, в том числе и на оружие, они не обязаны показывать охранникам, что приносят.

"Мы будем вносить изменения, чтобы депутаты сдавали вещи, которые приносят в Верховную раду, чтобы избегать возможности использования оружия", - сказал член регламентного комитета, напомнив, что ранее в сессионный зал депутаты уже проносили дымовые шашки.

В четверг депутат Верховной рады Надежда Савченко призналась, что пришла в зал заседаний с наградным оружием. "У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий (спикер Рады) после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить", - заявила она.

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