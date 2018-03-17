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Министр юстиции США уволил замдиректора ФБР Маккейба

Международная панорама
17 марта, 5:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, марта. /ТАСС

Эндрю Маккейб принимал активное участие в расследованиях, касавшихся президентских выборов 2016 года

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Эндрю Маккейб

Эндрю Маккейб

© AP Photo/Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс решил уволить заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба, который принимал активное участие в расследованиях, касавшихся президентских выборов 2016 года.

"Основываясь на докладе генерального инспектора, выводах отдела профессиональной ответственности ФБР и рекомендациях старших должностных лиц минюста, я принял решение прекратить полномочия Эндрю Маккейба, начиная с этого момента", - говорится в распространенном в пятницу заявлении Сешнса.

Смотрите также

Fox: минюст США проводит расследование в отношении ушедшего в отставку замдиректора ФБР

CNN: причиной отставки замдиректора ФБР были планы его начальника собрать свою команду

WP: Трамп пытался узнать у замглавы ФБР Маккейба, за кого он голосовал в 2016 году

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