CNN: причиной отставки замдиректора ФБР были планы его начальника собрать свою команду

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Причиной отставки Эндрю Маккейба с поста заместителя директора Федерального бюро расследований (ФБР) США было то, что новый глава ведомства Кристофер Рей намерен собрать свою команду. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

По словам его источников, ранее Рэй побеседовал с Маккейбом и уведомил его о своих планах собрать в бюро группу доверенных сотрудников. Новый директор якобы дал понять Маккейбу, что тот в число его приближенных не войдет. По оценке телеканала, эта информация свидетельствует о том, что Маккейб был вынужден подать в отставку.

Как отметила ранее телекомпания CNBC, американский лидер и республиканцы в Конгрессе США обвиняли Маккейба в политической ангажированности, ссылаясь при этом на его участие в расследовании скандала вокруг использования кандидатом на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон частного почтового сервера для работы с секретными документами в бытность главой американского внешнеполитического ведомства. Кроме того, отметила телекомпания, у Трампа и республиканцев в конгрессе возникли вопросы по поводу роли Маккейба в проводимом ФБР расследовании предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США в 2016 году.

В Белом доме в понедельник заявили, что не имеют отношения к уходу Маккейба со своей должности. Он должен был уйти в отставку в марте текущего года.