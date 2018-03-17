Норвежские наблюдатели расскажут на родине, как проходили президентские выборы в Крыму

ОСЛО, 17 марта. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Члены общественной организации "Норвежская народная дипломатия" хотят собственными глазами увидеть, как проходят выборы в Крыму и рассказать об этом жителям Норвегии. Об это заявил корреспонденту ТАСС основатель организации норвежский предприниматель Хендрик Вебер, прибывший в субботу в Крым, чтобы стать наблюдателем на предстоящих 18 марта президентских выборах в России.

18 марта Вебер будет работать на нескольких избирательных участках вместе со своей невестой, партнером по бизнесу и соосновательницей "Норвежской народной дипломатии" Метте Русенлунн. Идея отправиться в Россию в качестве иностранных наблюдателей возникла у них после поездки в Крым осенью прошлого года, когда они узнали, что представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отказались наблюдать за ходом выборов президента РФ на территории полуострова. "Норвежская народная дипломатия" получила аккредитации наблюдателей от Центризбиркома, как и несколько других европейских общественных организаций, члены которых изъявили желание выступить в качестве наблюдателей на выборах в Крыму и Севастополе. По словам Вебера, ему особенно интересна ситуация с участием в выборах крымских татар, в притеснении которых Запад обвиняет российские власти.

"Конечно, нас немного, это не позволяет нам работать по всему Крыму, но мы хотим показать людям на Западе, что без малого 2,5 млн жителей Крыма хотят и имеют возможность участвовать в этих выборах, - заявил собеседник агентства. - Я не знаю, сможем ли мы как-то повлиять на то, какой Россию видят на Западе, поскольку общественное мнение изменить трудно, особенно, когда в европейских СМИ Крым каждый день называют оккупированной территорией. Однако мы хотим быть здесь, чтобы для себя понять, как проходят эти выборы, а затем рассказать об этом другим людям в Норвегии, независимо от того, захотят они нам верить или нет".

Критика на родине

В норвежском МИД ранее подчеркнули, что власти королевства дистанцируются от инициативы неправительственной организации и по-прежнему считают Крым аннексированной территорией. С критикой Вебера и Русенлунн на страницах газеты Verdens Gang на этой неделе выступил также норвежский парламентарий от правящей консервативной партии "Хёйре" Микаэль Течнер, заявивший, что норвежских общественников "используют в пропагандистских целях".

"Это чушь. Течнер - политик старой закалки и является заместителем председателя парламентского комитете по [внешней политике и] обороне. Конечно, он повторяет то, что в НАТО говорили о России раньше и вновь говорят сейчас, - отметил Вебер. - Я не считаю Крым оккупированной или аннексированной территорией, с моей точки зрения, после референдума это законная часть России. Прошло уже четыре года - пора проснуться и увидеть ситуацию такой, какая она есть".

По словам Вебера, предвзятую позицию занимают сейчас и норвежские СМИ, немногие из которых готовы публиковать полученную из первых рук информацию о том, как в реальности обстоят дела в Крыму.

Народные дипломаты

"Идея заняться народной дипломатией посетила нас в 2014 году, а до этого мы никак не были связаны с Россией, у нас не было друзей среди россиян, мы мало знали о стране, - рассказал собеседник агентства. - Однако с 2014 году газеты стали постоянно писать о том, что президент Путин виноват едва ли не во всех мировых проблемах, что Россия замышляет вторжение в Норвегию, за всеми шпионит, но нам было сложно во все это поверить. Поэтому мы решили разобраться в происходящем, познакомиться с позицией противоположной стороны - российской, поскольку в наших СМИ излагалась только западная точка зрения. Именно тогда мы всерьез заинтересовались вопросами российской и европейской внешней политики".

В 2016 году Вебер и Русенлунн в первый раз посетили Крым вместе с группой немецких общественников и политиков, а в следующем году создали в скандинавском королевстве организацию "Норвежская народная дипломатия", в которой сейчас состоят больше тридцати человек. В октябре прошлого года ее члены совершили еще одну поездку в Крым, чтобы на собственном опыте узнать, как и чем живет полуостров, а в феврале 2018 Вебер ездил на Донбасс. Он посетил Донецк, побывал на линии соприкосновения и беседовал с лидером Донецкой народной республики Александром Захарченко. В Киеве, который Вебер также хотел бы посетить, чтобы лучше понять позицию украинских властей, норвежца, по его словам, внесли в черные списки.

"Я также слышал об инициативе [спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта] Волкера о введении персональных санкций за посещение Крыма, но думаю, что это едва ли реально, а по сути - незаконно. Крым - место отдыха для миллионов туристов. Их что, всех хотят сделать преступниками? Это было бы полным сумасшествием", - заявил ТАСС Вебер.