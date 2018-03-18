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СМИ: отряды "Сирийской свободной армии" начали наступление на Африн

Международная панорама
18 марта, 9:59 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 18, марта. /ТАСС

Они заняли один из девяти центральных районов города

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АНКАРА, 18 марта. /ТАСС/. Формирования так называемой "Сирийской свободной армии" (ССА) начали в воскресенье утром входить в сирийский город Африн в рамках операции турецких ВС "Оливковая ветвь". Об этом сообщает телеканал NTV.

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По его данным, самолеты ВВС Турции провели наблюдательные полеты над Африном, затем подразделения ССА приступили к осаде на юго-востоке города. Телеканал отмечает, что им удалось занять один из девяти центральных районов города, они не встретили какого-либо сопротивления. При этом в населенном пункте слышны звуки выстрелов и взрывов.

Официального подтверждения этой информации от Анкары на данный момент не поступало.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими.

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