Результаты анализа ОЗХО проб вещества из Солсбери ожидаются через две недели

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Результаты анализа экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) образцов отравляющего вещества из Солсбери по делу осужденного в России за шпионаж бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии станут известны не ранее, чем через две недели. Об этом говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье британским МИД.

"Они [образцы] будет переданы в международные лаборатории с высокой репутацией, которые будут отобраны ОЗХО для тестирования, ожидается, что подготовка результатов займет как минимум две недели", - отметили в МИД. Сами эксперты ОЗХО прибудут в Соединенное Королевство 19 марта.