МИД Украины посоветовал проживающим в стране россиянам ехать голосовать в РФ

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Проживающие на Украине граждане РФ должны выбирать президента только на территории своей страны. Такую позицию в воскресенье озвучила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Если хотят голосовать [проживающие на Украине] россияне, которые не являются дипломатами, они должны ехать в Россию и голосовать там, ведь имеют на это полное право", - подчеркнула она в комментарии украинскому агентству УНН.

Беца пояснила, что официальный Киев считает, что имеет право не пускать граждан России на избирательные участки, расположенные на Украине. "Это незаконные выборы, поэтому мы имеем полное право не проводить их на территории Украины", - утверждает представитель МИД, пояснив, что причина такой позиции в том, что голосование за президента России проводится и на территории Крыма, которую Украина считает оккупированной.

Пресс-секретарь МИД также отметила, что Россия сама обратилась к Украине с просьбой усилить безопасность ее диппредставительств. "Поэтому мы совместно с МВД и другими причастными органами усиливаем безопасность диппредставительств РФ, но в то же время понимаем, что возможны провокации, в том числе с российской стороны, чтобы дискредитировать Украину", - заявила она.

Глава МВД Украины Арсен Аваков 16 марта сообщил, что режим охраны российских дипломатических представительств на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". В ночь с 17 на 18 марта здания посольства России в Киеве, а также генконсульств России в Одессе, Львове и Харькове были оцеплены украинскими силовиками. Также к блокированию избирательных участков подключились украинские националисты. В итоге в голосовании смогли принять участие только дипломаты и работники диппредставительств.

Как сообщили ТАСС в посольстве России в Киеве, сотрудники правоохранительных органов Украины продолжают блокировать вход на избирательные участки, организованные в посольстве России в Киеве, а также в генеральных консульствах РФ в Одессе, Харькове и Львове. По данным ЦИК РФ, на консульском учете на Украине стоят 72 тысячи граждан России, имеющих право участвовать в голосовании.