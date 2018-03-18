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Финский политик: срыв выборов президента РФ на Украине нельзя оставить без внимания

Международная панорама
18 марта, 23:59 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 18, марта. /ТАСС

Почетный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва отметил, что в отчете ОБСЕ о выборах Украина затронута не будет

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 марта. /ТАСС/. Международное сообщество должно отреагировать на срыв выборов президента России на Украине, так как политическая ситуация не может препятствовать избирательному процессу. Такое мнение в воскресенье Финляндскому информационному агентству (STT) высказал почетный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва, занимающийся наблюдением за ходом выборов в Москве.

"Международная политическая ситуация не может препятствовать ходу выборов в какой-либо стране. Совершенно ясно, что этот вопрос нельзя оставить без внимания", - подчеркнул он.

Канерва уточнил, что в отчете ОБСЕ о выборах Украина затронута не будет, поскольку задачей группы наблюдателей обозначено отслеживание ситуации в России. В то же время, по его словам, "в устных комментариях [после обнародования отчета] точка зрения на произошедшее будет высказана сразу же".

Вместе с тем представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине ранее сообщали, что на время, отведенное для голосования, возле избирательных участков на Украине будут дежурить усиленные патрули наблюдателей. Их доклады войдут в регулярный отчет СММ.

Украинские националисты 8 марта заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России в стране. Позднее глава МВД Арсен Аваков сообщал, что режим охраны "не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан РФ для голосования". В воскресенье голосование в диппредставительствах РФ на Украине было сорвано и силовиками, и националистами, которые пропускали на участки исключительно дипломатов. Российские граждане на Украине не получили возможность отдать свои голоса.

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