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Польша решила не признавать проведение выборов президента РФ в Крыму

Международная панорама
19 марта, 11:38 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 19, марта. /ТАСС

В польском дипведомстве заявили, что в Варшаве крымчан по-прежнему считают частью украинского государства

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ВАРШАВА, 19 марта. /ТАСС/. Польша считает проведение выборов президента России на территории Крыма незаконным.

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Такая позиция содержится в заявлении, опубликованном в понедельник на официальном сайте внешнеполитического ведомства республики.

"МИД напоминает, что Польша вместе со всем трансатлантическим сообществом выражает решительный протест против действий России в отношении Украины. Мы выступаем за уважение территориальной целостности Украины и считаем Крым частью украинского государства. Это означает также, что президентские выборы на полуострове, проведенные властями РФ, не могут считаться законными", - следует из заявления МИД Польши.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в марте 2014 года. Тогда по итогам проведенного властями Крыма и Севастополя референдума 96,7% и 95,6% его участников высказались за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав страны 18 марта 2014 года. 21 марта Федеральное Собрание ратифицировало документ. Киев отказался признавать Крым частью России.

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