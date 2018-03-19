Amnesty International потребовала от Киева признать факт существования "тайных тюрем" СБУ

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Международная правозащитная организация Amnesty International требует от украинской власти найти и наказать виновных в незаконном содержании людей под стражей в так называемых тайных тюрьмах Службы безопасности Украины. Соответствующее заявление в понедельник распространила пресс-служба организации от своего имени и от имени другой организации - Human Rights Watch.

"Правительство [Украины] должно признать факты незаконных задержаний и содержания людей под стражей и принять меры, чтобы любые тайные места лишения свободы, если такие еще существуют, были ликвидированы", - сказано в заявлении. По мнению правозащитников, международные партнеры Украины должны подключиться к решению проблемы и "побудить руководство страны провести эффективное расследование и прекратить безнаказанность представителей власти, ответственных за насильственные исчезновения, незаконное содержание под стражей, пытки и другие виды жестокого обращения".

В организации считают, что украинская власть, отрицая наличие тайных тюрем, поступает деструктивно. "Вместо того, чтобы должным образом отреагировать на злоупотребления, украинская власть отрицает факты, отказывает жертвам в установлении справедливости, и препятствует эффективному и тщательному расследованию серьезных нарушений прав человека", - заявила директор Amnesty International на Украине Оксана Покальчук.

Правозащитники в своем заявлении напомнили, о девяти случаях "произвольного задержания и длительного содержания в неволе гражданских лиц представителями украинской власти, среди которых были и свидетельства о насильственных исчезновениях на территории Украины", которые были зафиксированы в 2015 - 2016 годах.

Тогда СБУ освободила нескольких человек, о которых было известно правозащитникам, однако "руководство СБУ до сих пор не признало факты задержания и освобождения этих людей и продолжает отрицать свою причастность к тайным задержаниях гражданских лиц в общем, несмотря на большое количество доказательств, собранных Human Rights Watch, Amnesty International и другими организациями", сказано в заявлении. В организации утверждают, что "по меньшей мере пять человек, которых в 2015 и 2016 годах незаконно удерживали под стражей в тайных местах несвободы, контролируемых СБУ, подали жалобы против власти", однако должного расследования не проводится.

15 марта вышло журналистское расследование "Громадского ТВ", которое также было посвящено тайному содержанию пятерых людей в помещении СБУ в Киеве. В ответ на него глава СБУ Василий Грицак заявлял, что фильмом телеканала "кто-то хочет лить воду на жернова", однако признал, что его не видел.