МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. МИД Сирии назвал незаконным нахождение турецких сил в Африне и потребовал от них "немедленно покинуть сирийскую территорию, которую они оккупировали". В заявлении, переданном в понедельник агентством SANA, подчеркивается, что "турецкое вторжение противоречит международному праву и несет угрозу жизни мирных граждан".

В Дамаске расценивают присутствие турецких войск в Африне "как оккупацию, которая преследует цель продлить войну и кровопролитие в угоду террористам".

Турецкие войска и формирования "Сирийской свободной армии" вошли в воскресенье в Африн после военной операции против курдских отрядов "Сил народной самообороны", которая продолжалась с 20 января.