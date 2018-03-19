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МИД Сирии назвал незаконным нахождение турецких сил в Африне

Международная панорама
19 марта, 20:11 дата обновления: 19 марта, 20:41 UTC+3

Сирийское внешнеполитическое ведомство призвало турецкие войска покинуть "территорию, которую они оккупировали"

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. МИД Сирии назвал незаконным нахождение турецких сил в Африне и потребовал от них "немедленно покинуть сирийскую территорию, которую они оккупировали". В заявлении, переданном в понедельник агентством SANA, подчеркивается, что "турецкое вторжение противоречит международному праву и несет угрозу жизни мирных граждан".

В Дамаске расценивают присутствие турецких войск в Африне "как оккупацию, которая преследует цель продлить войну и кровопролитие в угоду террористам".

Турецкие войска и формирования "Сирийской свободной армии" вошли в воскресенье в Африн после военной операции против курдских отрядов "Сил народной самообороны", которая продолжалась с 20 января.

 
 
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