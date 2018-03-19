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Киевляне отказались переименовывать площадь Льва Толстого

Международная панорама
19 марта, 23:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, марта. /ТАСС

В обсуждении приняли участие свыше 3 тыс. жителей города

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КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Идея переименования площади Льва Толстого, расположенной в центре украинской столицы, не была поддержана жителями Киева. Соответствующие результаты обсуждения опубликованы на сайте городской администрации.

Против переименования площади высказались 1813 человек, поддержали инициативу 1279. Всего в обсуждении приняли участие более трех тысяч жителей Киева. В мэрии уточнили, что на обсуждение было вынесено 134 варианта новых названий. Известно, что ранее площадь Льва Толстого предлагалось переименовать в площадь Евгения Чикаленко (меценат, агроном, живший на рубеже XIX-XX вв. - прим. ТАСС).

После государственного переворота на Украине в 2014 году новая власть начала проводить политику так называемой декоммунизации, которая включает в себя переименования топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

На Украине новые названия уже получили более 900 населенных пунктов, а также около 50 тысяч улиц, площадей и других топонимических объектов в рамках борьбы с коммунистическим прошлым. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр и Кировограда в Кропивницкий.

На практике в ходе кампании новые власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего советского, но также от всего, напоминающего о вековых связях с Россией. Московский проспект в столице уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой.

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