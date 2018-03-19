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Сын Муаммара Каддафи будет участвовать в президентских выборах в Ливии

Международная панорама
19 марта, 23:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

По информации телеканала Al Arabiya, целью Сейфа аль-Ислама является "спасение страны, сохранение ее арабской, африканской и исламской сущности, защита частных и общих свобод"

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ТАСС, 19 марта. Сын бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. Об этом, как сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya, заявил на пресс-конференции в Тунисе его представитель Айман Бурас.

По информации телеканала, Бурас также добавил, что целью Сейфа аль-Ислама является "спасение страны, сохранение ее арабской, африканской и исламской сущности, защита частных и общих свобод и полное уничтожение терроризма на территории государства".

По словам Бураса, скоро кандидат в президенты обратится к избирателям и более подробно расскажет о своей предвыборной кампании.

О начале политической деятельности Сейфа аль-Ислама на территории Ливии стало известно в середине октября. Адвокат семьи Каддафи Халед аз-Заиди рассказал телеканалу Al Arabiya, что сын Каддафи участвует в жизни ливийского общества, поддерживает контакты с общественными деятелями и лидерами племен с целью формирования всеобъемлющей программы.

44-летний Сейф аль-Ислам - старший сын Муаммара Каддафи от второго брака - рассматривался отцом в качестве вероятного преемника. Он архитектор и инженер по образованию, обучался в Австрии и Великобритании. Окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, где ему была присуждена степень доктора философии.

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