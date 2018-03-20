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Пентагон подтвердил, что Вашингтон и Сеул возобновят совместные военные маневры с 1 апреля

Международная панорама
20 марта, 5:57 UTC+3 ВАШИНГТОН 20, марта. /ТАСС

Проведение учений было приостановлено на время зимних Олимпиады и Паралимпиады в Пхёнчхане

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ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Совместные учения США и Республики Корея, проведение которых было приостановлено на время зимних Олимпиады и Паралимпиады в Пхёнчхане, возобновятся с 1 апреля. Информацию об этом подтвердил в понедельник представитель американского министерства обороны полковник Роберт Мэннинг в распространенном заявлении.

"Министр обороны США Джеймс Мэттис и министр национальной обороны Республики Корея Сон Ён Му согласились возобновить ежегодные совместные учения, в том числе Foal Eagle и Key Resolve, которые вступали в конфликт с графиком проведения Олимпийских игр. Ожидается, что маневры возобновятся с 1 апреля 2018 года на том же уровне, как и в предыдущие годы", - отмечается в документе.

По словам Мэннинга, "командование ООН уведомило Корейскую народную армию о графике [проведения], а также об оборонительном характере ежегодных учений". Командование ООН - это военный механизм, созданный в период Корейской войны 1950-1953 годов. После окончания конфликта все участвовавшие в нем страны - члены ООН вывели свои войска с Корейского полуострова, и только США сохранили там свое военное присутствие.

В другом заявлении официальный представитель Пентагона подполковник Корпуса морской пехоты Кристофер Логан подчеркнул, что "для Северной Кореи нет причин рассматривать их [учения] как провокацию".

Приостановка учений

Ранее о возобновлении учений с 1 апреля сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в южнокорейском военном ведомстве. По его данным, в нынешнем году в военных играх не будут задействованы американские стратегические вооружения, такие как атомные ударные авианосцы и ракетные подводные лодки, а также бомбардировщики B-1B.

Южнокорейское министерство национальной обороны также сообщило во вторник, что Республика Корея и США начнут 1 апреля масштабные совместные военные маневры, которые ранее были отложены из-за зимней Олимпиады в Пхёнчхане. "Учения стартуют 1 апреля и будут проводиться в том же масштабе, что и в предшествующие годы", - отмечается в кратком сообщении. Военное ведомство при этом не уточнило, сколько времени продлятся маневры и какое число войск будет задействовано в них.

В январе Вашингтон и Сеул договорились о приостановлении совместных маневров до окончания зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане, на которых присутствовали спортсмены, чиновники и артисты из КНДР. Зимняя Паралимпиада завершилась в минувшее воскресенье.

Пхеньян решительно выступает против проведения ежегодных южнокорейско-американских маневров, считая их подготовкой к потенциальному вторжению на территорию КНДР. В то же время лидер КНДР Ким Чен Ын сказал членам южнокорейской делегации во время встречи в начале этого месяца в Пхеньяне, что он понимает позицию Сеула и невозможность приостановить данные маневры или отложить их на более поздний срок.

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Персоны
Ким Чен Ын Мэттис, Джеймс
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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