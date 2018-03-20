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Глава МВД Франции при Саркози заверил, что не видел "ни сантима" ливийских денег

Международная панорама
20 марта, 21:11 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 20, марта. /ТАСС

Клод Геан воздержался от каких-либо комментариев в связи с задержанием Саркози

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ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Близкий соратник бывшего президента Франции Николя Саркози Клод Геан, занимавший в годы его правления пост генерального секретаря Елисейского дворца, а затем - министра внутренних дел республики, категорически отверг утверждения о незаконном финансировании предвыборной кампании Саркози Ливией.

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Об этом политик заявил в интервью телеканалу France Info во вторник.

"Я никогда не видел ни сантима ливийского финансирования", - заверил Геан.

При этом он воздержался от каких-либо комментариев в связи с задержанием Саркози, который ранее был помещен под стражу для допроса по делу о незаконном получении денег от Ливии.

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