Глава МВД Франции при Саркози заверил, что не видел "ни сантима" ливийских денег

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Близкий соратник бывшего президента Франции Николя Саркози Клод Геан, занимавший в годы его правления пост генерального секретаря Елисейского дворца, а затем - министра внутренних дел республики, категорически отверг утверждения о незаконном финансировании предвыборной кампании Саркози Ливией.

Об этом политик заявил в интервью телеканалу France Info во вторник.

"Я никогда не видел ни сантима ливийского финансирования", - заверил Геан.

При этом он воздержался от каких-либо комментариев в связи с задержанием Саркози, который ранее был помещен под стражу для допроса по делу о незаконном получении денег от Ливии.