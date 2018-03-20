Трамп и Путин условились укреплять стратегическую стабильность

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин во время телефонного разговора во вторник условились, что Россия и США будут предпринимать совместные усилия, направленные на стратегическую стабильность. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.

"Лидеры обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений и выразили решимость продолжать диалог по приоритетам и вызовам национальной безопасности обеих стран. Президент Трамп поздравил президента Путина с победой на выборах 18 марта и подчеркнул важность денуклеаризации Корейского полуострова", - отмечается в документе.

В нем также говорится, что Путин и Трамп "сошлись во мнении относительно необходимости России и США продолжать совместные усилия, направленные на стратегическую стабильность".

Ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Сообщалось, что лидеры обсудили развитие взаимодействия двух стран и актуальные международные вопросы. В Кремле отметили, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях". Президенты двух стран условились "о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента", а также уделили внимание "проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне", сообщили в Кремле.

В воскресенье в РФ состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК РФ, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76,6% голосов, побеждая в первом туре.