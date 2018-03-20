Лукашенко заявил, что Россия первой протянет руку помощи, несмотря на возникающие споры

МИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что, несмотря на возникающие проблемы в отношениях с Россией, ее народ остается братским для белорусов. Об этом он заявил во вторник, отвечая на вопросы творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре.

"Русские - это наши братья, они разные, бывают хорошие и плохие. Бывает, и молоко не пускают, и сахар не разрешают там продать, и нефть перекроют, и газ, - сказал глава государства. - Всякое бывает, я это все пережил сполна, так и мы же не святые. На то есть политики, чтобы мы могли урегулировать эти вопросы, но это не значит, что это наши враги".

По его словам, руку помощи в любом случае первой протянет Россия. "Нам кто прежде всего руку помощи протянет? Русские. Неважно, какая причина в основе этого будет лежать. Они до сих пор боятся потерять Беларусь", - указал Лукашенко.

Он также отметил, что ситуация вокруг страны сегодня очень напряжена. "Вы видите: Америка, Запад схлестнулись с Россией, в Украине война, Прибалтика, не знаю зачем, развивает свои вооруженные силы, - отметил президент. - И мы между ними - островок стабильности. Если только хоть на минуту расслабимся - оторвут голову, и даже не почувствуем".