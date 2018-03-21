СМИ: турецкие войска открыли огонь по селению, занятому сирийской армией к югу от Африна

ТАСС, 21 марта. Турецкая артиллерия обстреляла в среду населенный пункт Брад, расположенный к югу от сирийского города Африна (65 км от Алеппо). Как сообщил телеканал Al Mayadeen, этот поселок находится под защитой сирийской армии.

Ранее поступили сведения о том, что огонь был открыт по сирийским позициям в районе города Телль-Рифаат. Туда переместились десятки тысяч курдов после того, как 18 марта турецкие войска и формирования так называемой Сирийской свободной армии вошли в Африн.

Руководство коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) заявило, что приняло решение о выводе мирных граждан из Африна. Лидеры курдов отметили, что пошли на такой шаг "из опасений, что население может подвергнуться насилию со стороны террористов и наемников, воюющих на стороне турецкой армии".

По данным регионального центра ООН, всего 323 тыс. жителей покинули Африн с начала турецкой военной операции "Оливковая ветвь" (20 января) против "Сил народной самообороны" (СНС), которые составляют костяк СДС. Курдский представитель Осман Шейх-Иса сообщил, что жертвами турецких обстрелов и бомбардировок стали свыше 500 человек. Отряды СНС потеряли 800 бойцов.

Президент Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Турция намерена продолжать военные действия в Сирии "до ликвидации террористического коридора, который проходит через Манбидж, Кобани, Телль-Абъяд, Рас-эль-Айн и Камышлы". Все эти районы находятся под контролем коалиции СДС, которая создала там свою автономную администрацию.