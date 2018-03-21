Меркель призвала не допустить повторения миграционного кризиса в ЕС

БЕРЛИН, 21 марта. /ТАСС/. Миграционный кризис, с которыми страны Европейского союза столкнулись в 2015-2016 годах, не должен повториться. Об этом в среду заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением.

"Нужно избежать повторения такой ситуации, - сказала она. - Обратная ситуация будет означать, что мы ничему не научились ни на национальном уровне, ни на европейском". Меркель подчеркнула, что кризисы в Европе последних лет, и миграционный в том числе, "раскололи и разделили" немецкое общество.

Канцлер ФРГ перечислила три фактора, о которых ЕС не должен забывать в будущем. Во-первых, Брюссель должен покончить с нелегальным бизнесом тех, кто за деньги провозит мигрантов в сообщество, во-вторых, лучше финансировать программы помощи нестабильным государствам, в-третьих, следует бороться с причинами миграции, указала она.

Противники миграционной политики канцлера в разгар кризиса утверждали, что решение Меркель пустить в Германию большое число иностранцев, сирийцы восприняли как своего рода приглашение. С точки зрения скептиков, после открытия границ в Европу поехали даже те, кто изначально не собирался покидать Сирию.