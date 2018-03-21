Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель призвала не допустить повторения миграционного кризиса в ЕС

Международная панорама
21 марта, 16:00 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 21, марта. /ТАСС

Канцлер ФРГ отметила, что вызовы последних лет раскололи и разделили немецкое общество

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 21 марта. /ТАСС/. Миграционный кризис, с которыми страны Европейского союза столкнулись в 2015-2016 годах, не должен повториться. Об этом в среду заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением.

"Нужно избежать повторения такой ситуации, - сказала она. - Обратная ситуация будет означать, что мы ничему не научились ни на национальном уровне, ни на европейском". Меркель подчеркнула, что кризисы в Европе последних лет, и миграционный в том числе, "раскололи и разделили" немецкое общество.

Канцлер ФРГ перечислила три фактора, о которых ЕС не должен забывать в будущем. Во-первых, Брюссель должен покончить с нелегальным бизнесом тех, кто за деньги провозит мигрантов в сообщество, во-вторых, лучше финансировать программы помощи нестабильным государствам, в-третьих, следует бороться с причинами миграции, указала она.

Противники миграционной политики канцлера в разгар кризиса утверждали, что решение Меркель пустить в Германию большое число иностранцев, сирийцы восприняли как своего рода приглашение. С точки зрения скептиков, после открытия границ в Европу поехали даже те, кто изначально не собирался покидать Сирию.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Сирия Германия
Персоны
Меркель, Ангела
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Евгений Савченко: запоминается последнее
4
РСТ: визовые центры Польши возобновят работу с апреля
5
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
США намерены привлечь к ответственности Россию в связи с делом Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов