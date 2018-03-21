СМИ: правые распылили газ в парламенте Косова, сорвав демаркацию границы с Черногорией

БЕЛГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Депутаты ультраправого движения "Самоопределение" распылили в парламенте непризнанного Косова слезоточивый газ, сорвав таким образом утверждение документа о демаркации границы провозглашенной республики с Черногорией. Об этом сообщило в среду косовское телевидение.

Как сообщает телеканал RTK, начало заседания парламента было запланировано на 11:00 по местному времени (13:00 мск), однако началось с часовым опозданием. Спикер парламента Кадри Весели перед началом экстренного заседания заявил, что ожидает принятия соглашения о демаркации.

Однако сразу после начала заседания депутаты Фиторе Пацоли и Джелаль Цвечла распылили слезоточивый газ. Заседание было прервано до тех пор, пока не будут созданы условия для продолжения работы. Ранее слезоточивый газ распыляли в косовском парламенте в 2016 году, когда "Самоопределение" протестовало против принятия соглашения о демаркации границ с Черногорией, подписанного в Брюсселе.

Это уже четвертая попытка парламента самопровозглашенного Косова проголосовать за документ, принятия которого для визовой либерализации требуют от Приштины страны Запада.

Реакция правящей партии

Представители правящей партии заверяют, что соглашение все равно будет принято. "Мы пойдем до конца в этом вопросе. В день, когда было обеспечено необходимое количество в 80 голосов (из 120 депутатов косовского парламента - прим. ТАСС), "Самоопределение" повело себя самым неприемлемым образом. Но 80 голосов обеспечены, ничто не помешает ратификации", - заявила депутат Демократической партии Косова Блерта Кодра-Делиу.

На прошедших в Косово в июне 2017 года досрочных парламентских выборах ультраправое "Самоопределение" заняло второе место, получив 32 мандата. На первом месте оказалась коалиция бывших боевиков под руководством нынешнего премьера Рамуша Харадиная (39 мандатов), третье место заняла коалиция умеренных демократов (29 мандатов). Выход ультраправых на второе место стал для многих политологов неожиданностью.

Демаркация границы

16 февраля президент Черногории Филип Вуянович и Хашим Тачи подписали в Подгорице совместное заявление с призывом к парламенту Косово признать границу между Черногорией и самопровозглашенным образованием. Заявление двух лидеров призывает косовских депутатов после ратификации оповестить по дипломатическим каналам о вступлении соглашения в силу, после чего будет создана совместная рабочая группа для демаркации пограничной линии.

Позже Харадинай заявил, что за счет этого документа выполняется последнее условие перед ЕС для либерализации визового режима между Косово и Евросоюзом. Как ранее заявила в Приштине глава европейской дипломатии Федерика Могерини, визовая либерализация Косово невозможна без борьбы с коррупцией и криминалом и соглашения о демаркации границы с Черногорией.

Во время парламентской кампании Харадинай отказался от прямых переговоров с Черногорией о демаркации границы, предупредив, что "граница проходит на Чакоре (горный хребет в Черногории - прим. ТАСС)", предъявив таким образом претензии на 8 тыс. гектаров черногорской территории.

Планировалось, что соглашение будет принято 28 февраля, когда в Косово прибыла делегация Евросоюза высочайшего уровня, в которую входили председатель Еврокомиссии Жан- Клод Юнкер, Могерини и еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан. Однако косовские депутаты попросту не явились на заседание парламента и его отложили из-за отсутствия кворума.

Не помогли и уговоры посла США в Косово Грега Делави, который подчеркивал, что голосование - "прекрасная возможность принять решение о будущем Косова в ЕС".