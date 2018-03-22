ФБР ведет около 3 тыс. касающихся терроризма расследований

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США ведут в общей сложности примерно 3 тыс. расследований по делам, связанным с терроризмом. Об этом заявил директор ведомства Кристофер Рей в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был показан в среду.

"У нас более тысячи или около тысячи расследований, касающихся ИГИЛ (бывшее название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - сообщил глава ФБР. Кроме того, по его словам, еще около тысячи расследований, которыми занимается бюро, имеют отношение к "доморощенным экстремистам" из числа жителей США, которых "на совершение терактов подталкивают различные международные движения джихадистов".

"У нас также около тысячи расследований относительно внутреннего терроризма", - добавил Рей. По его словам, они имеют отношение к целому ряду различных групп, "от сторонников превосходства белой расы до анархистов и всех, кто находится между".

"Это расследования, которые ведутся очень активно во всех пятидесяти штатах", - констатировал Рей. Как он пояснил, разбирательства проводятся как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах.