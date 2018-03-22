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ABC: бывший замдиректора ФБР до увольнения начал расследование в отношении главы минюста

Международная панорама
22 марта, 2:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, марта. /ТАСС

По сведениям источников телеканала, расследование касалось встреч Джеффа Сешнса с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком

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НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Бывший заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Эндрю Маккейб, отправленный в отставку на прошлой неделе, около года назад начал разбирательство относительно контактов министра юстиции США Джеффа Сешнса с официальными лицами РФ. Об этом сообщил в среду телеканал ABC.

По сведениям источников телеканала, расследование касалось встреч Сешнса с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Как сообщала ранее газета Washington Post, в 2016 году Сешнс, который тогда являлся сенатором от штата Алабама, несколько раз контактировал с послом РФ. Однако на слушаниях в Конгрессе по утверждению его кандидатуры на должность главы минюста Сешнс, находясь под присягой, не сообщил об этом сенаторам, интересовавшимся связями предвыборного штаба президента Дональда Трампа с официальными лицами РФ.

После этого представители Демократической партии потребовали отставки Сешнса. При этом, ранее не было известно, что в отношении него тогда было начато расследование ФБР. Решение о проведении разбирательства принял Маккейб. К каким выводам пришли в итоге сотрудники бюро, в публикации не уточняется.

На прошлой неделе Сешнс заявил, что решил уволить Маккейба с поста заместителя директора ФБР. Ему в вину в частности вменялось раскрытие информации журналистам, а также то, что он "не был откровенен, даже находясь под присягой".

Маккейб был уволен за два дня до планируемой добровольной отставки, о которой сам он объявил еще в январе. Маккейб работал в ФБР более 20 лет, и из-за отстранения от должности под вопросом выплата ему пенсии.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Сешнс, Джефф Кисляк, Сергей Иванович
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