Reuters: первый вице-президент Перу 23 марта примет присягу как глава государства

ТАСС, 22 марта. Первый вице-президент Перу Мартин Альберто Вискарра Корнехо будет приведен к присяге в качестве главы государства в пятницу. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на председателя Конгресса Перу Луиса Галаррета.

По его информации, инаугурация, вероятнее всего, состоится около 11 утра или в полдень по местному времени.

Ранее в среду президент Перу Педро Пабло Кучински подтвердил свое решение уйти в отставку. Он также заверил, что передача дел будущему главе государства будет происходить в соответствии с действующим конституционным порядком.

Как отмечала газета La Republica, это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте Кучински в связи с резонансным делом о коррупционных схемах, которые применялись бразильской строительной корпорацией Odebrecht.