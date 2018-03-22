Адвокат главы минюста США опроверг информацию о расследовании в отношении министра

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Адвокат министра юстиции и генпрокурора США Чак Купер опроверг в среду информацию СМИ о том, что в отношении его клиента Джеффа Сешнса ведется расследование. Об этом говорится в распространенном заявлении юриста.

"Аппарат спецпрокурора [Роберта Мюллера] сообщил мне, что после беседы с генпрокурором и проведения дополнительного разбирательства в отношении генпрокурора не ведется расследование в связи с ложными заявления или с дачей заведомо ложных показаний под присягой во время слушаний <...> в Конгрессе", - отмечается в документе.

Купер таким образом опроверг информацию телеканала ABC, который утверждал, что бывший заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Эндрю Маккейб, отправленный в отставку на прошлой неделе, около года назад начал разбирательство относительно контактов Сешнса с официальными лицами РФ.

По сведениям источников телеканала, расследование касалось встреч Сешнса с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Как сообщала ранее газета The Washington Post, в 2016 году Сешнс, который тогда являлся сенатором от штата Алабама, несколько раз контактировал с послом РФ. Однако на слушаниях в Конгрессе по утверждению его кандидатуры на должность главы минюста Сешнс, находясь под присягой, не сообщил об этом сенаторам, интересовавшимся связями предвыборного штаба президента Дональда Трампа с официальными лицами РФ.

Однако таким заявлением адвокат указал на то, что Мюллер был заинтересован в этом деле и даже поднимал данную тему во время беседы с министром в январе.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Мюллера. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.