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СМИ: глава Аргентины может не поехать на Саммит Америк из-за отставки президента Перу

Международная панорама
22 марта, 6:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Также сообщается, что администрация Макри "следит за развитием ситуации" вокруг обвинений в адрес Кучински

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ТАСС, 22 марта. Президент Аргентины Маурисио Макри, вероятно, не поедет на Саммит Америк из-за отставки его перуанского коллеги Педро Пабло Кучински. Об этом сообщила в среду газета Nacion.

По данным ее источников, Макри обсуждал возможный отказ от участия в форуме, который пройдет в Лиме, с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом. "Маркоc (председатель правительства Аргентины Маркос Пенья - прим. ТАСС), я говорил с Сантосом. Если все будет так продолжаться, мы не сможем поехать", - приводит источник издания слова президента.

Еще один источник газеты в правительстве отметил, что администрация Макри "следит за развитием ситуации" вокруг обвинений в адрес Кучински. "Мы очень обеспокоены, и очевидно, что, если правительство падет, мы не поедем", - сказал он.

Ранее президент Перу в своем телеобращении к нации объявил о решении уйти в отставку. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте Кучински в связи с резонансным делом о коррупционных схемах, которые применялись бразильской строительной корпорацией Odebrecht.

Политический кризис в Перу развивается на фоне подготовки этой страны к приему одного из важнейших региональных форумов. 13-14 апреля в Лиме состоится Саммит Америк - встреча глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран. Как ранее сообщили в Белом доме, в этом форуме намерен принять участие президент США Дональд Трамп. Причем визит американского лидера в Перу должен стать его первой поездкой в регион в этом статусе.

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Персоны
Трамп, Дональд Макри, Маурисио Сантос, Хуан Мануэль Кучински, Педро Пабло
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