Осло планирует до лета решить вопрос о продлении срока пребывания морпехов США в стране

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Норвежские власти до наступления лета примут решение о возможности продления и расширения программы пребывания морских пехотинцев США на территории страны. Об этом заявил в опубликованном в среду интервью американской газете Defense News министр обороны скандинавского королевства Франк Бакке-Енсен.

Пентагон "хотел бы продлить период [пребывания морских пехотинцев], и хотел бы узнать, согласимся ли мы на увеличение [их численности на территории Норвегии]", - отметил глава минобороны. "Мы рассмотрим эти вопросы и дадим ответ до лета", - добавил он.

Как напоминает издание, батальон морской пехоты - около 300 человек - был дислоцирован на ротационной шестимесячной основе в январе прошлого года в гарнизоне Вэрнес близ Тронхейма. Первоначально это рассматривалось как пилотная программа, рассчитанная на год, в рамках военного сотрудничества между Норвегией и США. "Командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер считает, что корпусу необходимо улучшить свою подготовку к действиям в зимних условиях", - указала Defense News.

Ранее она также сообщала, что Пентагон давно уже разместил "в норвежских пещерах тысячи единиц военной техники, включая танки M1A1 "Абрамс", и боеприпасы с тем расчетом, чтобы "15 тыс. морпехов смогли вести боевые действия в течение месяца", если возникнет такая необходимость.

Бакке-Енсена во вторник принимал в Пентагоне министр обороны Джеймс Мэттис. По итогам их встречи пресс-служба минобороны США в распространенном заявлении привела слова норвежского министра о том, что Осло обеспокоен якобы "участившимися случаями проявления Россией агрессивного поведения в регионе".

В 1949 году, вступая в НАТО, Норвегия взяла на себя обязательство не создавать на своей территории постоянных баз для иностранных военнослужащих, если только на страну не совершено нападение или не существует реальной угрозы подобного нападения. В МИД РФ считают, что условия норвежско-американской договоренности фактически обеспечивают непрерывное присутствие в стране военных из США, что противоречит политике неразмещения. Российские дипломаты неоднократно подчеркивали, что сложившаяся ситуация ведет к дестабилизации обстановки в северном регионе и нарушает традиции норвежско-российского добрососедства.