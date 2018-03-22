Вселатвийское родительское собрание против реформы в русских школах пройдет в Риге

РИГА, 22 марта. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Вселатвийское родительское собрание пройдет в Риге в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Мероприятие состоится 31 марта и соберет около тысячи участников со всей страны. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе партии "Русский союз Латвии" (РСЛ).

"Сегодня Сейм (парламент) принял поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании. Эти поправки означают уничтожение школьного образования на русском языке и превращение русских школ Латвии в латышские школы для русских детей. Отличие будет одно - в бывших русских школах будут преподаваться на русском языке сам русский язык и русская литература", - указывает РСЛ.

В знак протеста против этой реформы РСЛ, "Штаб защиты русских школ" и Латвийский комитет по правам человека проведут вселатвийское родительское собрание, на которое также приглашены представители министерства образования и науки, политики и эксперты из Латвии и Европы. "Цель собрания - заявить о нашем несогласии с действиями латышских политиков, с политикой принудительной ассимиляции и обсудить цели и методы нашей дальнейшей борьбы за русские школы", - отмечают организаторы.

По итогам мероприятия планируется принять резолюцию, которая будет направлена президенту Латвии Раймондсу Вейонису, а также в Европарламент, Еврокомиссию, ООН и ОБСЕ. "Русской школе Латвии в этом году исполняется 230 лет. Чтобы этот юбилей не стал для нее последним, нам всем - русским партиям и политикам, русским родителям, всей русской общине - необходимо предпринять чрезвычайные усилия", - подчеркивают устроители собрания.

Попытки ликвидации русских школ

Сейм Латвии в четверг на заседании в третьем, окончательном, чтении принял разработанную Минобрнауки и утвержденную правительством реформу, согласно которой школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить для таких предметов, как "русский язык", "русская литература", а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Ожидается, что постепенная реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября будущего года. Чтобы реформа вступила в силу, ее еще должен подписать президент.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее уже провели несколько массовых митингов и шествий против этой реформы. На разных сайтах общественных инициатив проводятся сборы подписей против этих планов.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения, при которой в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.