ЕП пригласил Цукерберга дать объяснения по утечке личных данных из Facebook

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Европарламент пригласил руководителя компании Facebook Марка Цукерберга дать объяснения по утечке личных данных из Facebook. Об этом заявил в четверг глава Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции после своего выступления на саммите ЕС.

"Мы пригласили главу компании Facebook дать разъяснения в Европарламенте, какие шаги он предпринял, чтобы личные данные пользователей соцсети не использовались в ненадлежащих целях", - сказал он.

"Мы являемся крупнейшим рынком и мы являемся регулятором. Он должен объяснить перед Европарламентом в Брюсселе, какие меры были предприняты. В ходе выборов в США, в ходе референдума по Brexit данные Facebook использовались, чтобы оказать влияние на позицию граждан", - сказал он.

Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциального влияния на их голоса.

Позже Цукерберг в интервью телеканалу CNN обещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных пользователей. Он подчеркнул, что в Facebook намерены принять меры, чтобы третья сторона, в том числе компании, разрабатывающие программное обеспечение, имели меньше доступа к данным пользователей соцсети.