Состояние Сергея и Юлии Скрипаль остается критическим, но стабильным

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Состояние бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в английском Солсбери 4 марта, остается критическим, но стабильным. Об этом сообщила в четверг директор городской больницы Кара Чарльз-Баркс.

"У нас до сих пор есть два пациента в больнице. Их состояние продолжает оставаться критическим, но стабильным", - сказала врач.

Чарльз-Баркс добавила, что полицейский Ник Бэйли, пострадавший при расследовании отравления, выписан из больницы. "Я рада сообщить, что состояние сержанта полиции Ника Бэйли улучшилось. Он был выписан из окружной больницы Солсбери сегодня во второй половине дня", - сообщила врач. Она отметила, что не будет приводить деталей о состоянии полицейского и отвечать на вопросы прессы.

Сам Бэйли к прессе не вышел, но в распространенном обращении заявил, что для него "привычная жизнь, возможно, никогда не будет прежней". Полицейский не пояснил, что именно имел ввиду, и попросил, чтобы журналисты уважали его право на неприкосновенность личной жизни. Бэйли подчеркнул, что не будет давать никаких интервью.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.