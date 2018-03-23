СМИ: парламент Перу начал рассматривать прошение об отставке президента Кучински

ТАСС, 23 марта. Заседание Конгресса (однопалатного парламента) Перу, на котором рассматривается прошение президента страны Педро Пабло Кучински об отставке, открылось в четверг в Лиме. Прямую трансляцию из здания законодательного органа ведет телеканал TV Peru.

"Наша страна переживает очень сложный момент. Я попрошу всех ораторов соответствовать уровню дебатов", - заявил председатель Конгресса Луис Фернандо Галаррета Велардэ, открывая заседание.

Он добавил, что на дебаты отводятся ближайшие три часа. Как ожидается, финальное голосование по отставке Кучински состоится только в пятницу. В этот же день должен быть приведен к присяге новый глава государства.

21 марта президент Перу объявил о своем решении уйти в отставку, направив в законодательный орган соответствующий документ. Это произошло за день до намеченного парламентом рассмотрения инициативы об импичменте главы государства. Если Кучински покинет свой пост, обязанности главы государства до 2021 года будет исполнять первый вице-президент Мартин Альберто Вискарра Корнехо, который в последние месяцы по совместительству работал послом Перу в Канаде. Прошение президента об отставке должно быть утверждено на заседании парламента простым большинством голосов.

Инициатива об импичменте Кучински возникла из-за коррупционного скандала вокруг бразильской строительной корпорации Odebrecht. В конце 2017 года стало известно, что в период с 2004 по 2013 год эта компания перевела фирмам, связанным с действующим президентом, около $4,8 млн в качестве вознаграждения за "консультационные услуги". 28 февраля бывший топ-менеджер Odebrecht Жоржи Барата на допросе заявил, что финансировал избирательную кампанию Кучински. Глава государства неоднократно отрицал факт получения денег от бразильской компании.