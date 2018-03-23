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Мадуро иронично прокомментировал решение президента Перу подать в отставку

Международная панорама
23 марта, 2:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Ранее Педро Пабло Кучински неоднократно выступал с критикой в адрес венесуэльского лидера

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ТАСС, 23 марта. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг прокомментировал отставку своего коллеги из Перу Педро Пабло Кучински. Перуанский политик, решивший добровольно оставить свой пост на фоне коррупционного скандала, неоднократно резко критиковал лидера Боливарианской Республики.

МИД Перу 13 февраля объявил о решении отказать Мадуро в участии в Саммите Америк в Лиме в апреле. Позже президент Венесуэлы сообщил, что получил приглашение участвовать в форуме от общественных организаций и народа Перу.

"Я думал, что он [Кучински] встретит меня на [апрельском] Саммите Америк [в Лиме], - цитирует Мадуро сайт телеканала Globovision. - Кто меня встретит теперь?".

Президент Перу в телеобращении к нации в минувшую среду объявил о решении уйти в отставку. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте Кучински в связи с резонансным делом о коррупционных схемах, которые применялись бразильской строительной корпорацией Odebrecht.

Политический кризис в Перу усугубился после публикации компрометирующих Кучински материалов. Во вторник, 20 марта, крупнейшая оппозиционная партия страны "Народная сила" передала в местные СМИ видеозаписи, сделанные скрытыми камерами. Из этих материалов следует, что близкие к президенту парламентарии пытались убедить коллег проголосовать против импичмента.

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Персоны
Мадуро, Николас Кучински, Педро Пабло
Темы
Политический кризис в Венесуэле
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