Саммит ЕС призвал Турцию прекратить незаконные действия в водах Кипра и Греции

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза призвали Турцию прекратить незаконные действия в водах Кипра и Греции. Об этом говорится в итоговом заявлении проходящего в Брюсселе саммита ЕС.

"Саммит решительно осуждает продолжающиеся незаконные действия Турции в Средиземном и Эгейском морях и подчеркивает свою полную солидарность с Кипром и Грецией. Саммит в срочном порядке призывает Турцию прекратить эти действия и уважать суверенные права Кипра на исследование и эксплуатацию своих натуральных ресурсов в соответствии с европейским и международным правом", - отмечается в документе.

Лидеры ЕС напомнили Анкаре о ее обязательствах "соблюдать международное право, а также нормализовать отношения со всеми странами - членами Евросоюза, включая Республику Кипр". Кроме того, "саммит ЕС выразил чрезвычайную обеспокоенность задержанием в Турции граждан ЕС и призвал оперативно и позитивно разрешить все эти вопросы".

Ранее итальянская компания Eni сообщила, что ее плавучая буровая платформа Saipem 12000 была заблокирована турецкими военными кораблями. С Saipem 12000 должно осуществляться разведывательное бурение в водах исключительной экономической зоны Кипра, от которого итальянская компания получила соответствующие лицензии на разработку месторождений углеводородов. Ранее турецкая сторона уже выражала озабоченность деятельностью итальянской компании на Кипре.

После посещения 5 февраля Италии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил турецким журналистам, что в ходе встречи с президентом Серджо Маттареллой и премьер-министром Паоло Джентилони поднимал вопрос об Eni и предупредил, что Турция усматривает опасность в добыче газа в этом районе для самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (признана только Анкарой) и считает стратегический выбор итальянской компании "ошибкой".