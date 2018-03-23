СМИ: захвативший заложников во Франции потребовал освободить исполнителя теракта в Париже

ТАСС, 23 марта. Человек, захвативший заложников в супермаркете на юге Франции, потребовал освободить главного подозреваемого по делу о терактах в Париже Салаха Абдеслама. Об этом сообщил в пятницу телеканал BFM TV.

По данным агентства Reuters, мэр города Треб, где развиваются события, Эрик Менасси сообщил, что все заложники, захваченные ранее террористом, освобождены, а сейчас в здании находятся только преступник и полицейский.

Абдеслам в настоящее время находится в тюрьме Флери-Мерожи, расположенной в окрестностях Парижа.