Парламент Перу принял отставку президента страны

ТАСС, 23 марта. Конгресс (однопалатный парламент) Перу принял в пятницу отставку президента страны Педро Пабло Кучински, который два дня назад объявил о своем решении покинуть пост. Соответствующее решение было принято на заседании, которое транслировал в прямом эфире местный телеканал TV Peru.

Как ожидается, в ближайшие минуты в здании законодательного органа пройдет инаугурация нового главы государства. Им станет Мартин Вискарра, который в последние месяцы одновременно занимал должности первого вице-президента республики и посла Перу в Канаде.