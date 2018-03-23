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Парламент Перу принял отставку президента страны

Международная панорама
23 марта, 19:14 UTC+3

В ближайшее время пройдет инаугурация нового главы государства Мартина Вискарра

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Материал из 1 страницы
Новый президент Перу Мартин Вискарра (слева)

Новый президент Перу Мартин Вискарра (слева)

© AP Photo/Karel Navarro

ТАСС, 23 марта. Конгресс (однопалатный парламент) Перу принял в пятницу отставку президента страны Педро Пабло Кучински, который два дня назад объявил о своем решении покинуть пост. Соответствующее решение было принято на заседании, которое транслировал в прямом эфире местный телеканал TV Peru.

Как ожидается, в ближайшие минуты в здании законодательного органа пройдет инаугурация нового главы государства. Им станет Мартин Вискарра, который в последние месяцы одновременно занимал должности первого вице-президента республики и посла Перу в Канаде.

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