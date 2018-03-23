Глава Пентагона заявил, что его ведомство получило самый большой бюджет в истории США

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что его ведомство в результате подписания президентом США Дональдом Трампом бюджета США на 2018 финансовый год получило самый большой объем ассигнований за всю историю страны. С соответствующим заявлением министр обороны выступил в пятницу во время церемонии подписания документа в Белом доме.

"Как подчеркнул президент, сегодня мы получили самый большой оборонный бюджет в истории. Мы развернемся после долгих лет сокращения [военного бюджета] и его непредсказуемости, и вместе мы сделаем наши вооруженные силы сильнее, чем когда-либо", - сказал министр.

Сенат США завершил работу над проектом бюджета на общую сумму в $1,3 трлн в ночь на пятницу, за его принятие проголосовали 65 сенаторов, 32 выступили против. Документ удалось согласовать после продолжительных дебатов между республиканцами и демократами, причем обеим сторонам пришлось пойти на уступки. Так, демократы согласились на крупнейшее за последние 15 лет увеличение оборонных расходов - до $700 млрд.

Республиканцы в свою очередь не стали настаивать на включении в бюджет иммиграционной реформы и запрошенных Трампом $25 млрд на строительство нового барьера на границе с Мексикой. Вместо этого администрации США разрешено израсходовать $1,6 млрд на продление существующих заграждений или замену устаревших, а также на расширение штата пограничной службы, за исключением сотрудников, отвечающих за депортацию.