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США продолжают изучать варианты мер против РФ в связи с делом Скрипаля

Международная панорама
24 марта, 2:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь Госдепартамента Хезер Науэрт отметила, что сейчас она ни о каких действиях в отношении России объявить не может

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Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт

© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают рассматривать возможность применения нескольких вариантов дополнительных санкций в отношении Москвы в связи с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты рассматривают ряд вариантов мер по реагированию на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы продемонстрировать солидарность с нашим союзником и привлечь Россию к ответственности за ее явное нарушение международных норм и соглашений", - сказала она.

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Комментируя информацию телекомпании CNN о выдворении российских дипломатов, Науэрт подчеркнула, что на данный момент она ни о каких действиях в отношении России объявить не может. "Но, когда мы примем меры, мы обязательно уведомим вас", - заключила она.

21 марта официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома подтвердил ТАСС, что правительство США рассматривает возможность применения нескольких вариантов дополнительных санкций в отношении Москвы в связи с делом Скрипаля. "Мы рассматриваем спектр вариантов действий, чтобы привлечь Россию к ответственности", - заявил представитель исполнительной ветви власти США. Никаких других комментариев он не предоставил.

CNN в пятницу сообщила, что СНБ рекомендовал американскому лидеру Дональду Трампу выдворить российских дипломатов из США в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. По сведениям телекомпании, совет провел заседание, проработав варианты действий на случай, если президент решит предпринять шаги против России в связи с делом Скрипаля. Решение Трампа может последовать уже в пятницу, утверждает CNN.

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Персоны
Трамп, Дональд Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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