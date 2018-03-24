США продолжают изучать варианты мер против РФ в связи с делом Скрипаля

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают рассматривать возможность применения нескольких вариантов дополнительных санкций в отношении Москвы в связи с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты рассматривают ряд вариантов мер по реагированию на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы продемонстрировать солидарность с нашим союзником и привлечь Россию к ответственности за ее явное нарушение международных норм и соглашений", - сказала она.

Комментируя информацию телекомпании CNN о выдворении российских дипломатов, Науэрт подчеркнула, что на данный момент она ни о каких действиях в отношении России объявить не может. "Но, когда мы примем меры, мы обязательно уведомим вас", - заключила она.

21 марта официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома подтвердил ТАСС, что правительство США рассматривает возможность применения нескольких вариантов дополнительных санкций в отношении Москвы в связи с делом Скрипаля. "Мы рассматриваем спектр вариантов действий, чтобы привлечь Россию к ответственности", - заявил представитель исполнительной ветви власти США. Никаких других комментариев он не предоставил.

CNN в пятницу сообщила, что СНБ рекомендовал американскому лидеру Дональду Трампу выдворить российских дипломатов из США в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. По сведениям телекомпании, совет провел заседание, проработав варианты действий на случай, если президент решит предпринять шаги против России в связи с делом Скрипаля. Решение Трампа может последовать уже в пятницу, утверждает CNN.