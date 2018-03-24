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Эксперты ждут при Болтоне усиления давления США на Иран с Венесуэлой и скачка цен на нефть

Международная панорама
24 марта, 7:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, марта. /ТАСС

Специалисты также считают, что назначение нового помощника главы Белого дома по национальной безопасности может обострить напряженность на Ближнем Востоке

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НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Назначение Джона Болтона новым помощником президента США по национальной безопасности отражает стремление администрации Дональда Трампа занять более агрессивную позицию по отношению к Ирану и Венесуэле, что может привести к скачку мировых цен на нефть. Такое мнение экспертов приводит в пятницу американский телеканал CNBC

Приход Болтона в Белый дом повышает вероятность того, что администрация Трампа выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, очередная проверка выполнения которого предстоит в мае. Последствия такого шага обострят напряженность на Ближнем Востоке и грозят дополнительными осложнениями для Тегерана, излагает телеканал мнение экспертов.

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Высказывания Джона Болтона

"Я не могу представить себе более "ястребиного" назначения, нежели Джон Болтон. Он является влиятельным сторонником конфронтационного подхода", - заметила аналитик Королевского банка Канады Хелима Крофт. С ее точки зрения, по сравнению с Болтоном даже глава Пентагона Джеймс Мэттис выглядит единственным сторонником умеренного внешнеполитического курса в Белом доме.

"Видят ли иранцы то, что видят все? Свернут ли они работы [в ядерной области], его [Болтона] назначение должно было вселить страх господний в них, однако кто знает", - добавила Крофт.

Нефть Ирана и Венесуэлы

Как обращает внимание CNBC, острый социально-экономический кризис, гиперинфляция и девальвация национальной валюты в Венесуэле вкупе с критикой Западом решения президента Николаса Мадуро переизбираться на новый срок негативно сказываются на состоянии нефтяной индустрии Боливарианской Республики. Соответственно, объемы поставок нефти страны на внешний рынок снижаются. Даже дополнительные санкции в отношении Ирана могут причинить урон инвестициям в эту страну и сократить поток ее нефти. Рынку будет не хватать этой нефти на этот раз и из-за Венесуэлы тоже", - заметил Джон Килдафф из американского инвестиционного фонда Again Capital, специализирующегося на сырьевых ресурсах.

"Из-за успехов Ирана в наращивании возможностей своих баллистических ракет другие страны предложили ввести [против ИРИ] новые санкции, чтобы таким образом попытаться убедить Трампа не выходить из ядерного пакта [СВПД]", - добавил эксперт.

Крофт же считает предстоящий май важным этапом для мировых цен на нефть, так как 12 мая настает срок очередного продления действия СВПД, а 20 мая в Венесуэле пройдут досрочные президентские выборы. "Если эти выборы состоятся, то курс в экономической области может стать более силовым по отношению к Венесуэле. Именно в этом случае нефтяной рынок может начать реагировать", - заметила эксперт.

По ее оценке, при описанном выше сценарии к четвертому кварталу этого года на внешний рынок будет недопоставлено 200-300 тыс. баррелей иранской нефти, а добыча углеводородов в Венесуэле сократится на 1 млн баррелей.

Перестановки в Белом доме

Болтон, юрист по образованию, при бывшем президенте США Джордже Буше - младшем (в 2001-2005 годах) занимал должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, затем - в 2005-2006 годах - был постоянным представителем США при ООН.

В четверг американский лидер объявил об отставке помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера и о назначении на этот пост бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона. Глава Белого дома сообщил, что "официальная передача дел" состоится 9 апреля. Обозреватели полагают, что отставка одного из ключевых помощников президента станет лишь частью грядущих кадровых перестановок в администрации США, которые затронут и других должностных лиц высокого ранга.

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Темы
Политический кризис в Венесуэле Кадровые перестановки в кабинете Трампа
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Мэттис, Джеймс Трамп, Дональд Мадуро, Николас
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