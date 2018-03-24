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Финская полиция получила запрос на экстрадицию Пучдемона

Международная панорама
24 марта, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, марта. /ТАСС

Полиция уведомила об этом прокуратуру и приступила к обмену информацией с испанскими властями

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ТАСС, 24 марта. Центральная криминальная полиция Финляндии получила от испанских властей запрос на экстрадицию экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который находится на финской территории последние несколько дней. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте ведомства.

"Испания потребовала экстрадиции своего гражданина, который в данный момент находится в Финляндии. Полиция уведомила об этом прокуратуру и приступила к обмену информацией с испанскими властями", - говорится в тексте.

Ранее стало известно, что Верховный суд (ВС) Испании принял решение выдать международный ордер на арест бежавшего в Бельгию Пучдемона и ряда его соратников, которые также скрываются от правосудия. До этого ВС озвучил обвинительные заключения подозреваемым в причастности к "сепаратистскому процессу", Пучдемону и другим региональным политикам предъявлены обвинения в подстрекательстве к бунту. Всего суд выдал шесть ордеров. Бежавшие сторонники независимости Каталонии обосновались, помимо Бельгии, в Шотландии и Швейцарии.

Пучдемон бежал в Бельгию в конце октября прошлого года. На территории Испании действует ордер на арест политика. Ранее ВС уже выдавал международный ордер на арест экс-главы правительства автономии, однако затем отозвал его, поскольку хотел дождаться обвинительного заключения. Предполагается, что до 24 марта Пучдемон будет находиться в Финляндии, куда он прибыл в четверг.

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Темы
Провозглашение независимости Каталонии
Персоны
Пучдемон, Карлес
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