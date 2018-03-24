В Италии избрали председателей обеих палат парламента нового созыва

Председатели обеих палат парламента Италии нового созыва были избраны в субботу. Спикером верхней (Сената) впервые в истории Италии, начиная со времен Сардинского королевства, предшествовавшего процессу объединения Апеннин в XIX веке, стала женщина - Мария Элизабетта Альберти Казеллати. Палату депутатов возглавил Роберто Фико.

71-летняя Казеллати, представительница партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" и ближайшая соратница экс-премьера, была выдвинута от правоцентристской коалиции, в состав которой, помимо ее партии, входят "Лига" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони.

Фико - один из столпов так называемого антисистемного "Движения "5 звезд". Именно эти два блока победили на состоявшихся 4 марта парламентских выборах. Но при этом ни один из них не набрал достаточного числа голосов для получения парламентского большинства, отсутствие которого представляет основную проблему для дальнейшего формирования правительства.

Быстрее, чем ожидалось

Эксперты говорили, что избрание председателей палат - второго и третьего лиц в управлении государства - станет первым главным тестом для политических сил в поиске компромиссных решений, без которых существование парламента этого созыва невозможно. Говорилось также, что исход этого процесса укажет на возможный расклад сил в будущем кабинете, который должен получить поддержку парламентского большинства.

Ситуация казалась настолько сложной, что на выборы спикеров отводилось не менее недели. Даже датой начала президентских консультаций, которые по регламенту должны открываться встречами главы государства с председателями палат, называлось 3 апреля.

На деле все произошло гораздо быстрее. Для избрания Казеллати не понадобилось даже четвертого тура голосования в Сенате, в котором побеждает один из двух претендентов, набравших наибольшее число голос в предыдущем раунде. Политик, с 2001 года заседавшая в парламенте, была избрана в третьем голосовании 240 голосами при необходимом пороге в 160. Роберто Фико в нижней палате набрал 422 голоса при необходимости преодолеть порог абсолютного большинства из 620 депутатов.

Их избрание стало результатом компромисса правоцентристской коалиции и "Движения "5 звезд", которые поделили между собой председательства палат. Причем договоренность оказалась настолько надежной, что избрание Казеллати и Фико произошло синхронно в ходе одновременно проводившихся голосований в Сенате и Палате депутатов. Наблюдатели видят в этом положительный сигнал полного доверия. Так, здесь все хорошо помнят, как в 2015 году на выборах президента (избирается на совместном заседании сенаторов и депутатов) Романо Проди не досчитался 101 голоса в пользу своей кандидатуры со стороны собственных сторонников.

Такому, как оказалось, легкому и быстрому исходу предшествовал короткий период, когда возникало ощущение, что все потеряно. Еще в пятницу вечером после первого дня голосований начали говорить о расколе правоцентристской коалиции. Поводом послужило то, что "Лига", лидировавшая на выборах, начала голосовать в Сенате за члена "Вперед, Италия" Анну Марию Бернини без санкции на то Берлускони. Сам бывший премьер, хоть и не имеет права из-за имеющегося приговора по делу о мошенничестве его компании "Медиасет" участвовать в управлении, остается лидером своей партии и авторитетом для правого центра.

Берлускони предложил в качестве председателя Сената своего ближайшего соратника Паоло Романи. Однако его кандидатура категорически не устраивала "Движение "5 звезд". "Пятизвездные" принципиально не поддерживают политиков, осужденных в прошлом за какие-либо проступки, а у Романи есть приговор за растрату казенных средств. Голосование "Лиги" за другого кандидата, даже если из той же партии Берлускони, было воспринято как предательство и знак "сговора" с "пятизвездными". Однако уже в субботу перед началом нового раунда голосований в парламенте Сальвини и Берлускони при участии Мелони удалось найти нового общего кандидата.

Как отмечают наблюдатели, этот очередной эпизод указывает на лидирующую роль Сальвини внутри коалиции. Однако без поддержки Берлускони и вне коалиции с набранными на выборах 17% "Лига" остается лишь третьей по популярности партией после "Движения "5 звезд" и Демократической партии (ДП), которая пока позиционирует себя как оппозиция "экстремистским" силам, относя к ним "Лигу" и "Движение".

Вероятное правительство

Следующим шагом станут консультации с президентом Серджо Маттареллой. Они могут начаться уже на следующей неделе. Возможный состав будущего кабинета представить по-прежнему сложно. Хотя Сальвини не исключил альянса с "Движением "5 звезд", до сих пор он категорически отрицался Берлускони, в коалиции с которым остается "Лига". Хотя пример с избранием спикеров продемонстрировал, что Берлускони, утратив лидерство в правом центре, вынужден проявлять гибкость и идти на уступки.

Дело в том, что и Сальвини в качестве лидера победившей коалиции, и политический глава "Движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо претендуют на пост премьер-министра. Ни одному, ни другому не хватает мест в парламенте для получения поддержки большинства. В последние дни все явственнее проступает перспектива их коалиционного правительства.

Как отметил в субботу в своем комментарии авторитетный политический обозреватель Джулиано Феррара, вполне вероятно, что обоим в итоге придется отказаться от притязаний на премьерство, найдя компромиссного нейтрального кандидата и заняв при этом важные посты в правительстве. "Такой кабинет, учитывая программы обоих ("Лиги" и "Движение "5 звезд") в экономической и внешней политики, был бы кошмарным, но в итоге Сальвини и Ди Майо - это те люди, за которых проголосовали итальянцы", - прокомментировал он.

Есть одна немаловажная деталь: и Сальвини, и Ди Майо заверяли, что договоренность по распределению постов в парламенте не распространяется на правительство. И пока на формирование собственного кабинета претендуют и правоцентристская коалиция, и "Движение "5 звезд". Обоим для этого по-прежнему не хватает большинства. ДП, переживающая свое сокрушительное поражение после пяти лет у власти, пока не намерена отказывать от роли оппозиции и оказывать кому-либо поддержку.

Вера Щербакова