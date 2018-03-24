Премьер Италии подал в отставку в связи с началом работы парламента нового созыва

РИМ, 24 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони подал в отставку с поста главы правительства. Об этом сообщило в субботу агентство ANSA.

Как уточняет агентство, этот шаг формальный, он предусмотрен процедурой, связанной с началом работы парламента нового созыва. Президент республики Серджо Маттарелла должен принять отставку Джентилони со стандартной формулировкой "продолжать выполнять текущие обязанности" до момента формирования нового правительства. В ближайшее время должно быть объявлено о начале соответствующих консультаций. В субботу Сенат и Палата депутатов выбрали председателей, которые первыми должны провести встречи с президентом.

4 марта в Италии состоялись парламентские выборы, наибольшее число голосов на которых набрали правоцентристская коалиция в составе партий "Лига" Маттео Сальвини, "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и "Братья Италии" Джорджи Мелони и антисистемное "Движение "5 звезд". При этом ни один из этих блоков не получил парламентского большинства, что представляет основную проблему для дальнейшего формирования правительства.