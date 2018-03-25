Опрос: большинство американцев одобрительно относится к встрече Трампа с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Большинство американцев - 63% - одобрительно относятся к планам президента Дональда Трампа провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы убедить его в необходимости прекращения разработки ядерного и ракетного оружия. Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу телекомпании Fox News.

Почти в два раза меньше респондентов - 30% - указали, что не видят целесообразности в такой встрече.

По мнению 42% участников исследования, во время переговоров с Ким Чен Ыном Трамп сможет добиться нужной ему сделки. 26% полагают, что Ким Чен Ын сумеет выторговать те условия, которые его устраивают. Как считают 19% респондентов, президент США и лидер КНДР разъедутся ни с чем.

В исследовании, проведенном 18-21 марта, приняли участие свыше 1 тыс. американцев. Погрешность не превышает 3%.

Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, и глава администрации США его принял, отметив, что она должна состояться до конца мая. По данным Белого дома, место и дата пока не определены.