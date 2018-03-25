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Сторонников Савченко созывают на митинг к суду в день рассмотрения апелляции на арест

Международная панорама
25 марта, 22:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь Надежды Савченко уточнила, что сама апелляция будет подана адвокатами 26 марта

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КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Адвокаты Надежды Савченко, арестованной на два месяца по обвинению в подготовке государственного переворота, намерены подать апелляцию на решение суда об избранной мере пресечения в понедельник, 26 марта. Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь политика Татьяна Проторченко в Facebook, призвав ее сторонников прийти к зданию суда в день рассмотрения апелляции.

"Все, кто поддерживают и понимают, что происходит и какие это будет иметь последствия для украинцев - встретимся у суда в день апелляции. Там и проведем совместное совещание и выработаем план ближайших действий", - сообщила она.

Пресс-секретарь уточнила, что сама апелляция будет подана адвокатами в понедельник (26 марта), а ориентировочная дата рассмотрения 29 или 30 марта.

Верховная рада 22 марта удовлетворила представление генерального прокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание и арест. На следующий день суд в Киеве постановил арестовать ее до 20 мая без права освобождения под залог. Депутату инкриминируется подготовка госпереворота и терактов на Украине, сама Савченко назвала обвинениями в свой адрес ложными и в знак протеста объявила голодовку. Ей грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

Бывшая военнослужащая Надежда Савченко принимала активное участие в силовой операции на востоке Украины, в июне 2014 года ее задержали в России, а позже осудили на 22 года по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК и незаконном пересечении российско-украинской границы. Украинские власти, включая депутатов Рады, требовали ее освобождения и принимали многочисленные обращения к международным организациям, а также назначили ее делегатом в ПАСЕ. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов помиловал ее, после чего Савченко вернулась в Киев, где ее возвращение подавалось как одно из достижений действующей власти, а президент Петр Порошенко лично вручил ей высшую государственную награду.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович Савченко, Надежда Викторовна
Темы
Кризис на Украине Дело Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко
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