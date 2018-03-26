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СМИ: ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету близ столицы королевства

Международная панорама
26 марта, 0:38 UTC+3 КАИР КАИР 26, марта. /ТАСС

Одновременно о запуске ракет по саудовской территории объявило йеменское мятежное движение "Ансар Аллах"

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Военнослужащие Саудовской Аравии возле границы с Йеменом

Военнослужащие Саудовской Аравии возле границы с Йеменом

© AP Photo/Hasan Jamali

КАИР, 26 марта. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили баллистическую близ столицы страны, города Эр-Рияд. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой заявление командования ПВО королевства.

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По данным командования саудовских войск ПВО, баллистическая ракета была ликвидирована в воздухе на северо-востоке Эр-Рияда.

Одновременно поступила информация о том, что йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) объявило о запуске "нескольких ракет по целям в Саудовской Аравии". По заверениям хуситов, баллистические ракеты были нацелены на аэропорт "Король Халед", находящийся в 35 км к северу от Эр-Рияда, а также на аэропорты в саудовских городах Асир и Джизан, расположенных на юго-западе королевства. О результативности атак "Ансар Аллах" информации не приводится.

Официальных комментариев саудовских военных по поводу атак по указанным целям не поступало.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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