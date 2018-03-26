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Президент Южной Кореи подписал законопроект о поправках в конституцию

Международная панорама
26 марта, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Изменения касаются срока пребывания у власти главы государства

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ТАСС, 26 марта. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подписал в понедельник законопроект о внесении поправок в конституцию страны, касающихся срока пребывания у власти главы государства. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Сегодня я предлагаю законопроект о пересмотре конституции. Я обещал народу внести изменения в основной закон страны и использую предоставленное мне как президенту право, чтобы сдержать это обещание. Данный пересмотр конституции - не для президента, а для народа. Я ничего не выиграю от внесения этих правок, лишь разделю часть своих полномочий с народом, местными органами власти и Национальным собранием (однопалатным парламентом - прим. ТАСС)", - приводит агентство слова Мун Чжэ Ина.

По его данным, глава государства, находящийся в данный момент с официальным визитом в ОАЭ, подписал документ в электронном виде. В последний раз поправки в конституцию Республики Корея вносились в 1987 году.

Законопроект должен сначала получить одобрение Национального собрания, после чего он будет вынесен на референдум. По словам Мун Чжэ Ина, референдум пройдет одновременно с выборами в органы местного самоуправления, намеченными на 13 июня, что позволит стране сэкономить средства. Президент отметил, что проведение отдельного плебисцита потребовало бы около $111 млн.

Если новый вариант конституции будет принят, президентский срок будет сокращен с пяти до четырех лет, однако действующий президент получит право выставить свою кандидатуру для переизбрания на очередных выборах.

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