Президент Южной Кореи подписал законопроект о поправках в конституцию

ТАСС, 26 марта. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подписал в понедельник законопроект о внесении поправок в конституцию страны, касающихся срока пребывания у власти главы государства. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Сегодня я предлагаю законопроект о пересмотре конституции. Я обещал народу внести изменения в основной закон страны и использую предоставленное мне как президенту право, чтобы сдержать это обещание. Данный пересмотр конституции - не для президента, а для народа. Я ничего не выиграю от внесения этих правок, лишь разделю часть своих полномочий с народом, местными органами власти и Национальным собранием (однопалатным парламентом - прим. ТАСС)", - приводит агентство слова Мун Чжэ Ина.

По его данным, глава государства, находящийся в данный момент с официальным визитом в ОАЭ, подписал документ в электронном виде. В последний раз поправки в конституцию Республики Корея вносились в 1987 году.

Законопроект должен сначала получить одобрение Национального собрания, после чего он будет вынесен на референдум. По словам Мун Чжэ Ина, референдум пройдет одновременно с выборами в органы местного самоуправления, намеченными на 13 июня, что позволит стране сэкономить средства. Президент отметил, что проведение отдельного плебисцита потребовало бы около $111 млн.

Если новый вариант конституции будет принят, президентский срок будет сокращен с пяти до четырех лет, однако действующий президент получит право выставить свою кандидатуру для переизбрания на очередных выборах.