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СМИ: полиция Косова задержала сербского министра по делам автономного края

Международная панорама
26 марта, 18:55 дата обновления: 26 марта, 19:15 UTC+3

Отмечается, что люди попытались защитить Марко Джурича, полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ

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БЕЛГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Глава канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джурич задержан в понедельник полицией непризнанного Косова в Косовска-Митровице на севере автономного края. Об этом сообщило Национальное телевидение Сербии.

Задержание произошло, когда Джурич общался с гражданами. Люди попытались защитить Джурича, полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

По сообщению телеканала, в настоящий момент в Косовска-Митровице включили сирены, созывая граждан по сигналу тревоги. Возможны столкновения мирного сербского населения с косовской полицией.

Ранее сегодня силы безопасности непризнанного Косова запретили въезд на территорию автономного сербского края министру обороны Александару Вулину, министру культуры и средств массовой информации Владану Вукосавлевичу, главе канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Марко Джуричу, главе президентской администрации Николе Селаковичу и другим представителям сербской власти. Марко Джурич и Никола Селакович прибыли в центр северного сербского анклава вопреки запрету.

Перед этим глава МИД самопровозглашенного Косова Беджет Пацоли выступил с предупреждением, что любой, кто пройдет контрольный пост Яринье (граница Сербии и автономного края Косово и Метохия) без разрешения, будет арестован. Как сообщили ранее представители МИД Косова, въезд сербским официальным лицам запрещен "в связи с их заявлениями, которые вызывают напряженность".

Представители кабинета министров Сербии намеревались посетить сербов на территории Косова в рамках годовщины 19-летия начала агрессии НАТО против Югославии. В связи с действиями косоваров президент Сербии Александар Вучич назначил на вторник экстренное заседание Совета безопасности.

 

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